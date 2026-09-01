UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barberey-Saint-Sulpice

Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice

samedi 19 septembre 2026 · Barberey-Saint-Sulpice

Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Aéroclub Aircampus Troyes - Aéroport de Troyes-Barberey
Ville
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Département
Aube
Tarif

Barberey-Saint-Sulpice

Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes

Aéroclub Aircampus Troyes – Aéroport de Troyes-Barberey Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pendant tout le week-end, venez découvrir l’univers de l’aéronautique à travers différentes animations : baptêmes de l’air, vols d’initiation, visite d’avions en exposition statique et visites de la tour de contrôle.

Les membres de l’association seront également présents pour échanger avec vous, répondre à vos questions sur l’aéronautique et vous renseigner sur le parcours pour devenir pilote privé : formation théorique et pratique, tarifs et modalités.

Une buvette* et un espace de restauration rapide seront proposés sur place.

Une tombola sera également organisée avec de nombreux lots à gagner, dont une montre de luxe offerte par la bijouterie Masson et deux baptêmes de l’air.

Un week-end à partager en famille ou entre passionnés pour découvrir les coulisses de l’aviation !

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Aéroclub Aircampus Troyes – Aéroport de Troyes-Barberey Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 13 71 20 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Barberey-Saint-Sulpice (Aube)