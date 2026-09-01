Informations pratiques

Barberey-Saint-Sulpice

Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes

Aéroclub Aircampus Troyes – Aéroport de Troyes-Barberey Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pendant tout le week-end, venez découvrir l’univers de l’aéronautique à travers différentes animations : baptêmes de l’air, vols d’initiation, visite d’avions en exposition statique et visites de la tour de contrôle.



Les membres de l’association seront également présents pour échanger avec vous, répondre à vos questions sur l’aéronautique et vous renseigner sur le parcours pour devenir pilote privé : formation théorique et pratique, tarifs et modalités.



Une buvette* et un espace de restauration rapide seront proposés sur place.



Une tombola sera également organisée avec de nombreux lots à gagner, dont une montre de luxe offerte par la bijouterie Masson et deux baptêmes de l’air.



Un week-end à partager en famille ou entre passionnés pour découvrir les coulisses de l’aviation !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Aéroclub Aircampus Troyes – Aéroport de Troyes-Barberey Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 13 71 20 11

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English :

L’événement Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne