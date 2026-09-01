Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice
samedi 19 septembre 2026 · Barberey-Saint-Sulpice
Informations pratiques
Barberey-Saint-Sulpice
Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes
Aéroclub Aircampus Troyes – Aéroport de Troyes-Barberey Barberey-Saint-Sulpice Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pendant tout le week-end, venez découvrir l’univers de l’aéronautique à travers différentes animations : baptêmes de l’air, vols d’initiation, visite d’avions en exposition statique et visites de la tour de contrôle.
Les membres de l’association seront également présents pour échanger avec vous, répondre à vos questions sur l’aéronautique et vous renseigner sur le parcours pour devenir pilote privé : formation théorique et pratique, tarifs et modalités.
Une buvette* et un espace de restauration rapide seront proposés sur place.
Une tombola sera également organisée avec de nombreux lots à gagner, dont une montre de luxe offerte par la bijouterie Masson et deux baptêmes de l’air.
Un week-end à partager en famille ou entre passionnés pour découvrir les coulisses de l’aviation !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Aéroclub Aircampus Troyes – Aéroport de Troyes-Barberey Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 13 71 20 11
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English :
L’événement Journées portes ouvertes – Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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