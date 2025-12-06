Journées Portes Ouvertes Aix Film Lab Aix Film Lab Aix-en-Provence

Journées Portes Ouvertes Aix Film Lab

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 13h.

Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 13h.

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 13h.

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 13h. Aix Film Lab 74bis cours Gambetta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Intéressés de découvrir Aix Film Lab ? À vos agendas !

L’école du cinéma et de l’audiovisuel du pays d’Aix vous accueille avec enthousiasme lors de ses Journées Portes Ouvertes.

Aucune réservation nécessaire venez comme vous êtes !

Les étudiants ambassadeurs vous accueilleront avec enthousiasme lors des Journées Portes Ouvertes.



Au programme

– Visite guidée des locaux

– Présentation de l’école autour d’un café

– Découverte de leur matériel professionnel

– Visionnage des réalisations des étudiants

– Échanges avec l’équipe et les précieux étudiants ambassadeurs



Mais Aix Film Lab, c’est quoi ?

C’est une école de cinéma et d’audiovisuel qui propose deux cursus post-bac sur deux ans Montage et Image-Réalisation.

Ici, la pratique est au coeur de la pédagogie. Chaque cours est animé par des professionnels en activité, et les étudiants ont accès à un parc matériel complet.

Mais surtout, Aix Film Lab, c’est une école à échelle humaine, où chaque étudiant compte, et où l’on apprend à faire ensemble. .

Aix Film Lab 74bis cours Gambetta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 63 31 35 contact@aixfilmlab.com

English :

Interested in discovering Aix Film Lab? Mark your calendars!

The Pays d’Aix film and audiovisual school is delighted to welcome you to its Open Days.

No reservation necessary: come as you are!

