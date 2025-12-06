Journées Portes Ouvertes Aix Film Lab Aix Film Lab Aix-en-Provence
Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 13h.
Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 13h.
Samedi 14 mars 2026 de 10h à 13h.
Samedi 6 juin 2026 de 10h à 13h. Aix Film Lab 74bis cours Gambetta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Intéressés de découvrir Aix Film Lab ? À vos agendas !
L’école du cinéma et de l’audiovisuel du pays d’Aix vous accueille avec enthousiasme lors de ses Journées Portes Ouvertes.
Aucune réservation nécessaire venez comme vous êtes !
Les étudiants ambassadeurs vous accueilleront avec enthousiasme lors des Journées Portes Ouvertes.
Au programme
– Visite guidée des locaux
– Présentation de l’école autour d’un café
– Découverte de leur matériel professionnel
– Visionnage des réalisations des étudiants
– Échanges avec l’équipe et les précieux étudiants ambassadeurs
Mais Aix Film Lab, c’est quoi ?
C’est une école de cinéma et d’audiovisuel qui propose deux cursus post-bac sur deux ans Montage et Image-Réalisation.
Ici, la pratique est au coeur de la pédagogie. Chaque cours est animé par des professionnels en activité, et les étudiants ont accès à un parc matériel complet.
Mais surtout, Aix Film Lab, c’est une école à échelle humaine, où chaque étudiant compte, et où l’on apprend à faire ensemble. .
Aix Film Lab 74bis cours Gambetta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 63 31 35 contact@aixfilmlab.com
English :
Interested in discovering Aix Film Lab? Mark your calendars!
The Pays d’Aix film and audiovisual school is delighted to welcome you to its Open Days.
No reservation necessary: come as you are!
