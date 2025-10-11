Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Francis Jeandron Montvalent

Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Francis Jeandron Montvalent samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Francis Jeandron

Montvalent Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Au détour des causses, venez découvrir un parc insolite peuplé de créatures mystérieuses, sorties de mon imagination et réalisées à partir d’objets métalliques, d’éléments structurels et industriels issus d’un autre âge, d’outils anciens chargés du vécu des hommes.

Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 7 50 28 40 34

English :

Come and discover an unusual park on the edge of the Causses, populated by mysterious creatures born of my imagination and made from metal objects, structural and industrial elements from another age, and ancient tools steeped in human experience.

German :

Entdecken Sie in den Causses einen ungewöhnlichen Park, der von mysteriösen Kreaturen bevölkert wird, die meiner Fantasie entsprungen sind und aus Metallobjekten, strukturellen und industriellen Elementen aus einem anderen Zeitalter und alten Werkzeugen, die mit dem Leben der Menschen beladen sind, geschaffen wurden.

Italiano :

Venite a scoprire un parco insolito ai margini delle Causses, popolato da creature misteriose nate dalla mia immaginazione e realizzate con oggetti metallici, elementi strutturali e industriali di un’altra epoca e vecchi utensili intrisi di esperienza umana.

Espanol :

Dé una vuelta por las Causses y descubra un parque insólito poblado por criaturas misteriosas, surgidas de mi imaginación y fabricadas con objetos metálicos, elementos estructurales e industriales de otra época y viejas herramientas impregnadas de experiencia humana.

