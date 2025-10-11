Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette Saint-Céré

Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette Saint-Céré samedi 11 octobre 2025.

Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette

Immeuble Henri Rouzet Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Peinture sur porcelaine

La peinture sur porcelaines permet une création unique fait maison sur des porcelaines Blanche.

Démonstration sur place

Peinture sur porcelaine

La peinture sur porcelaines permet une création unique fait maison sur des porcelaines Blanche.

Démonstration sur place .

Immeuble Henri Rouzet Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 08

English :

Porcelain painting

Porcelain painting allows you to create unique home-made creations on white porcelain.

On-site demonstration

German :

Malerei auf Porzellan

Die Porzellanmalerei ermöglicht eine einzigartige, selbstgemachte Kreation auf weißem Porzellan.

Vorführung vor Ort

Italiano :

Pittura su porcellana

La pittura su porcellana permette di creare disegni unici fatti in casa su porcellana bianca.

Dimostrazione in loco

Espanol :

Pintura sobre porcelana

La pintura sobre porcelana permite crear diseños caseros únicos sobre porcelana blanca.

Demostración in situ

L’événement Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette Saint-Céré a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne