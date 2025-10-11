Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette Saint-Céré
Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette Saint-Céré samedi 11 octobre 2025.
Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette
Immeuble Henri Rouzet Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Peinture sur porcelaine
La peinture sur porcelaines permet une création unique fait maison sur des porcelaines Blanche.
Démonstration sur place
Peinture sur porcelaine
La peinture sur porcelaines permet une création unique fait maison sur des porcelaines Blanche.
Démonstration sur place .
Immeuble Henri Rouzet Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 08
English :
Porcelain painting
Porcelain painting allows you to create unique home-made creations on white porcelain.
On-site demonstration
German :
Malerei auf Porzellan
Die Porzellanmalerei ermöglicht eine einzigartige, selbstgemachte Kreation auf weißem Porzellan.
Vorführung vor Ort
Italiano :
Pittura su porcellana
La pittura su porcellana permette di creare disegni unici fatti in casa su porcellana bianca.
Dimostrazione in loco
Espanol :
Pintura sobre porcelana
La pintura sobre porcelana permite crear diseños caseros únicos sobre porcelana blanca.
Demostración in situ
L’événement Journées portes ouvertes Ateliers d’Artistes Grande Colette Saint-Céré a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne