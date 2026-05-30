Journées portes ouvertes ateliers d’artistes : Larène Antoine par Corinne Larène Mezels Vayrac
samedi 10 octobre 2026 · Mezels · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Journées portes ouvertes ateliers d’artistes : Larène Antoine par Corinne Larène
Mezels 1 route de Carennac Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Antoine Larène, sculpteur architecte (1951-2021)
Antoine Larène, sculpteur architecte (1951-2021). Pendant trois belles décennies, Antoine Larène a sculpté dans son atelier de Paris et de Mézels. Des sculptures démonstratives des différentes périodes de sa création, des sculptures en bois exotique (acajou, bubenga, wengué, iroko…), des sculptures en peuplier originaire de la région, seront sélectionnés et présenté pour la première fois à Mézels. Le visiteur découvrira différents styles que l’artiste a imposé au bois : des courbes, des surfaces planes et des structures rectilignes qui conjuguent des volumes inattendus et souples
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Mezels 1 route de Carennac Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 68 64 26 92
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English :
Antoine Lar%E8ne, sculptor and architect (1951–2021)
L’événement Journées portes ouvertes ateliers d’artistes : Larène Antoine par Corinne Larène Vayrac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée de la Dordogne
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