Journées portes ouvertes Ateliers d’artistes Michel Coste Latouille-Lentillac

Journées portes ouvertes Ateliers d’artistes Michel Coste

120 impasse de Bellevue Lentillac Latouille-Lentillac Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Vitrail incrusté dans supports multiples, des escarpins à la moto en passant par le skateboard

L’atelier, comme l’art, est un besoin et un refuge, de plus en plus. Entièrement vitré , il trône au coeur d une expo qui occupe tout le premier étage. Il est clair et réordonné après chaque intervention. Jusqu’à cette opportunité à laquelle je réponds pour la première fois, il est resté discret, un refuge donc.

Il fut réduit de moitié pour lui donner une dimension plus cosy et donner de l’espace pour aérer l’expo restée assez confidentielle. Il est au centre de la bâtisse que j ai dénommée « les 7 Lucarnes » .

120 impasse de Bellevue Lentillac Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie +33 7 81 69 72 37

English :

Inlaid stained glass in multiple media, from pumps to motorcycles to skateboards

The studio, like art, is a need and a refuge, increasingly

German :

Glasmalerei, die in verschiedene Träger eingearbeitet ist, von Pumps über Skateboards bis hin zu Motorrädern

Das Atelier ist wie die Kunst ein Bedürfnis und ein Zufluchtsort, immer mehr

Italiano :

Vetri colorati intarsiati in un’ampia gamma di supporti, dalle pompe alle moto agli skateboard

Lo studio, come l’arte, è un’esigenza e un rifugio, e lo è sempre di più

Espanol :

Vidrieras con incrustaciones en una amplia gama de soportes, desde bombas a motos o monopatines

El estudio, como el arte, es una necesidad y un refugio, y cada vez más

