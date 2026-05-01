Gabarnac

Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes

105 route de Larrayan Gabarnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous les samedi 23 et dimanche 24 mai au Château de Garbes de 10h à 17h !

Venez partager ce moment entre amis, en couple, en famille, entre collègues… découvrir notre univers en (re)dégustant nos vins et remplir la cave pour les beaux jours à venir…

Nous retrouvons avec plaisir nos exposants phares, devenus au fil des années de véritables incontournables, ainsi que toute notre équipe, qui comme à son habitude est plus motivée que jamais à vous accueillir dans la bonne humeur ! Et pour une meilleure gestion des stands, la réservation est fortement conseillée !

Au programme des sourires, du vin, de belles assiettes et de beaux moments à partager !! .

105 route de Larrayan Gabarnac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 92 23 contact@garbes.fr

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English : Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes

L’événement Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes Gabarnac a été mis à jour le 2026-05-11 par La Gironde du Sud