Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes Gabarnac
Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes Gabarnac samedi 23 mai 2026.
Gabarnac
Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes
105 route de Larrayan Gabarnac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous les samedi 23 et dimanche 24 mai au Château de Garbes de 10h à 17h !
Venez partager ce moment entre amis, en couple, en famille, entre collègues… découvrir notre univers en (re)dégustant nos vins et remplir la cave pour les beaux jours à venir…
Nous retrouvons avec plaisir nos exposants phares, devenus au fil des années de véritables incontournables, ainsi que toute notre équipe, qui comme à son habitude est plus motivée que jamais à vous accueillir dans la bonne humeur ! Et pour une meilleure gestion des stands, la réservation est fortement conseillée !
Au programme des sourires, du vin, de belles assiettes et de beaux moments à partager !! .
105 route de Larrayan Gabarnac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 92 23 contact@garbes.fr
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L’événement Journées Portes Ouvertes au Château de Garbes Gabarnac a été mis à jour le 2026-05-11 par La Gironde du Sud