Journées portes ouvertes au Domaine Almoric – Allan, 16 mai 2025 07:00, Allan.

Drôme

Journées portes ouvertes au Domaine Almoric Route de Montélimar Allan Drôme

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-17

2025-05-16

Portes ouvertes au Domaine Almoric !! Concerts gratuits vendredi 16 et samedi 17 mai. 2 jours pour venir passer un bon moment, déguster les vins et se restaurer.

Route de Montélimar

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 51 44 59 david.c@domainealmoric.com

English :

Open house at Domaine Almoric! Free concerts on Friday May 16 and Saturday May 17. 2 days to come and have a good time, taste the wines and eat.

German :

Tag der offenen Tür auf der Domaine Almoric!!! Kostenlose Konzerte am Freitag, den 16. und Samstag, den 17. Mai. 2 Tage, um zu kommen und eine gute Zeit zu verbringen, die Weine zu probieren und etwas zu essen.

Italiano :

Porte aperte al Domaine Almoric! Concerti gratuiti venerdì 16 e sabato 17 maggio. 2 giorni per venire a divertirsi, degustare i vini e mangiare.

Espanol :

¡Puertas abiertas en el Domaine Almoric! Conciertos gratuitos el viernes 16 y el sábado 17 de mayo. 2 días para venir a pasarlo bien, degustar los vinos y comer.

