Journées Portes Ouvertes au Domaine de Gatines TIGNE Lys-Haut-Layon

Journées Portes Ouvertes au Domaine de Gatines

TIGNE 6 Rue des Jonchères Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

En pleine période hivernale, le Domaine de Gatines vous offre l’opportunité de venir vous réchauffer les coeurs et les gosiers lors de leurs portes ouvertes.

Ce sera non seulement l’occasion de déguster le nouveau millésime, mais aussi de tester vos sens au Casino du vin et de découvrir une toute nouvelle activité oenotouristique présentée par Benjamin les Brêles ANJOUées. .

TIGNE 6 Rue des Jonchères Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 41 48 domainedegatines@gmail.com

English :

In the middle of winter, Domaine de Gatines offers you the opportunity to come and warm your hearts and gullets at their open house.

