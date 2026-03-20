Journées portes ouvertes au golf Golf Club Combles-en-Barrois

Journées portes ouvertes au golf

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Journées Portes Ouvertes au Golf Club.

Au programme

– Initiation et animation tout la journée

– Découverte du golf en voiturette

– Restauration et bar sur place

Entrée gratuite pour tous.Tout public

0 .

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03 golfdecomblesenbarrois@gmail.com

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English :

Open Days at the Golf Club.

On the program:

– Initiation and entertainment all day

– Discover the golf course in a golf cart

– Catering and bar on site

Free admission for all.

L’événement Journées portes ouvertes au golf Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE