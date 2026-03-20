Journées portes ouvertes au golf Golf Club Combles-en-Barrois
Journées portes ouvertes au golf Golf Club Combles-en-Barrois samedi 11 avril 2026.
Journées portes ouvertes au golf
Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Journées Portes Ouvertes au Golf Club.
Au programme
– Initiation et animation tout la journée
– Découverte du golf en voiturette
– Restauration et bar sur place
Entrée gratuite pour tous.Tout public
0 .
Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03 golfdecomblesenbarrois@gmail.com
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English :
Open Days at the Golf Club.
On the program:
– Initiation and entertainment all day
– Discover the golf course in a golf cart
– Catering and bar on site
Free admission for all.
L’événement Journées portes ouvertes au golf Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE