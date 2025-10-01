Journées portes ouvertes au Grain de la Vallée ancienne école de la Reynarde Marseille 11e Arrondissement

Journées portes ouvertes au Grain de la Vallée ancienne école de la Reynarde Marseille 11e Arrondissement mercredi 1 octobre 2025.

Journées portes ouvertes au Grain de la Vallée

Du mercredi 1er au samedi 4 octobre 2025.

En fonction du programme des jours. ancienne école de la Reynarde 196 traverse de la Penne Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Journée Portes Toujours Ouvertes, une semaine pour réaffirmer le lien privilégié entre les tiers-lieux et les habitants sur tous les territoires.Enfants

Et si vous poussiez la porte d’un tiers-lieu ? Partout en France, des centaines d’entre eux ouvrent leurs portes à l’occasion de cet événement national, pour vous faire découvrir tout ce qu’on peut y faire, y créer, y partager…



Au programme

Rencontres avec les pôles culture, animation, bien-être, jardins et agriculture urbaine



Mercredi 1er octobre

A partir de 10h chasse au trésor pour petits et grandes pour découvrir le jardin du Grain

10h danse parents/enfants

14h45 danse enfants

14h 1atelier participatif avec l’artiste céramiste Marion Pruneau

15h30 arts plastiques

18h30 soin énergétique et reliance





Jeudi 2 octobre

10h30 Hatha yoga

17h45 Hatha yoga

19h15 yoga sur chaise

19h sortie de résidence de création avec Magali Solignat, comédienne, Anne Lévy, metteure en scène, Alicia Notteau-Delaigue, assistante mise en scène





Vendredi 3 octobre

Drive fermier de fleurs de Marseille sur commande au 06 50 81 43 38

9h gym douce

10h méditation





Samedi 4 octobre

10h30 gym douce

14h méditation

17h finissage de l’exposition de sculpture de Ken Sortais





Buvette sur place au bar à thym .

ancienne école de la Reynarde 196 traverse de la Penne Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 87 77 84 13

English :

Journée Portes Toujours Ouvertes, a week-long event to reaffirm the special link between third places and local residents.

German :

Die Journée Portes Toujours Ouvertes (Tage der offenen Tür), eine Woche, um die besondere Verbindung zwischen den Drittorten und den Einwohnern in allen Gebieten zu bekräftigen.

Italiano :

Open Day, un evento di una settimana per riaffermare il rapporto speciale tra i luoghi terzi e i residenti locali.

Espanol :

Jornada de Puertas Abiertas, un acto de una semana de duración para reafirmar la especial relación entre los terceros lugares y los residentes locales.

L’événement Journées portes ouvertes au Grain de la Vallée Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille