Journées portes ouvertes au jardin d’Adoué Lay-Saint-Christophe

Lay-Saint-Christophe

Journées portes ouvertes au jardin d’Adoué

8 chemin du rupt d’adoué Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Chers jardinier(e)s et autres fous de plantes et de jardins,

Lors des journées portes ouvertes de printemps du samedi 11 et dimanche 12 avril 2026, le Jardin d’Adoué accueille

Anthony Cuny , Pépinière des Tilleuls, rosiers, arbustes et plantes de collection,

Philippe THOMAS: érables, cornouillers, arbres et arbustes,

Vincent CASINI Insolites Florès: plantes à caudex et succulentes,

Adeline Carême, Safran,

Sandrine Josset , Secrets Salés et Sucrés, confitures et autres préparations culinaires raffinées,

Clotilde Peultier, Miel,

et l’association des Croqueurs de pommes proposera des démonstrations de taille et de greffe tout au long du week-end.

Le jardin d’Adoué proposera des cours de taille d’arbres et arbustes par un professionnel (inscription par mail à jardin.adoue@gmail.com).

Pensez à amener votre pique-nique et partagez-le avec d’autres jardiniers, l’ambiance sera amicale et conviviale! Les histoires de plantes et autres belles rencontres ne vont pas manquer !

Entrée libreTout public

0 .

8 chemin du rupt d’adoué Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 68 12 jardin.adoue@gmail.com

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English :

Dear gardeners and other plant and garden enthusiasts,

During the spring open days on Saturday April 11 and Sunday April 12, 2026, Jardin d’Adoué welcomes

Anthony Cuny , Pépinière des Tilleuls, roses, shrubs and collectible plants,

Philippe THOMAS: maples, dogwoods, trees and shrubs,

Vincent CASINI Insolites Florès: caudex plants and succulents,

Adeline Carême, Saffron,

Sandrine Josset , Secrets Salés et Sucrés, jams and other refined culinary preparations,

Clotilde Peultier, Honey,

and the Croqueurs de pommes association will be offering pruning and grafting demonstrations throughout the weekend.

Le jardin d’Adoué will be offering tree and shrub pruning lessons given by a professional (register by e-mail at jardin.adoue@gmail.com).

Don’t forget to bring your picnic and share it with other gardeners the atmosphere will be friendly and convivial! There’ll be plenty of plant stories and other great encounters!

Free admission

L’événement Journées portes ouvertes au jardin d’Adoué Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-04-08 par TOURISME BASSIN de POMPEY