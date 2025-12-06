Journées portes ouvertes au Parc Provincial de la Rivière Bleue Parc Provincial de la Rivière Bleue Yaté

Journées portes ouvertes au Parc Provincial de la Rivière Bleue

Parc Provincial de la Rivière Bleue 1 route du Pont Pérignon Yaté Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-06 07:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Préparez vos baskets (attention à la terre rouge) et votre curiosité — la Rivière Bleue vous ouvre grand ses sentiers !

English :

Get your sneakers ready (watch out for the red earth) and your curiosity? the Rivière Bleue opens up its trails to you!

German :

Bereiten Sie Ihre Turnschuhe (Vorsicht vor roter Erde) und Ihre Neugierde vor ? der Blaue Fluss öffnet seine Pfade weit für Sie!

Italiano :

Preparate le scarpe da ginnastica (attenzione alla terra rossa) e la vostra curiosità… la Rivière Bleue vi apre i suoi sentieri!

Espanol :

Prepara tus zapatillas (cuidado con la tierra roja) y tu curiosidad… ¡la Rivière Bleue te abre sus senderos!

