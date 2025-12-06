Journées portes ouvertes au Parc Provincial de la Rivière Bleue Parc Provincial de la Rivière Bleue Yaté
Parc Provincial de la Rivière Bleue 1 route du Pont Pérignon Yaté Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-06 07:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Préparez vos baskets (attention à la terre rouge) et votre curiosité — la Rivière Bleue vous ouvre grand ses sentiers !
.
English :
Get your sneakers ready (watch out for the red earth) and your curiosity? the Rivière Bleue opens up its trails to you!
German :
Bereiten Sie Ihre Turnschuhe (Vorsicht vor roter Erde) und Ihre Neugierde vor ? der Blaue Fluss öffnet seine Pfade weit für Sie!
Italiano :
Preparate le scarpe da ginnastica (attenzione alla terra rossa) e la vostra curiosità… la Rivière Bleue vi apre i suoi sentieri!
Espanol :
Prepara tus zapatillas (cuidado con la tierra roja) y tu curiosidad… ¡la Rivière Bleue te abre sus senderos!
