Journées portes ouvertes au Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux

Journées portes ouvertes au Rayon Vert

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Vendredi 2025-09-19 14:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-19

Venez découvrir l’envers du décor de votre théâtre Le Rayon Vert ses coulisses, son studio de danse, ses loges, sa machinerie ? Vous souhaitez comprendre comment se fabrique un spectacle, comment se programme une saison… Prenez part à une visite guidée du Rayon Vert. Une personne de l’équipe vous emmènera seul ou en groupe parcourir ce bel espace de travail !

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h.

Gratuit .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie

English : Journées portes ouvertes au Rayon Vert

