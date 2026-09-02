AGENDA · Les Sables-d'Olonne
Journées portes ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels, Château d’Olonne Les Sables-d’Olonne
vendredi 25 septembre 2026 · Les Résidentiels, Château d'Olonne · Les Sables-d'Olonne
Informations pratiques
Journées portes ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels, Château d’Olonne Les Sables-d’Olonne 25 et 26 septembre
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00.000+02:00
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Les Résidentiels, Château d’Olonne 50 rue du bocage, 85180 Les Sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne
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