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Journées portes ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels, Niort Niort

vendredi 25 septembre 2026 · Les Résidentiels, Niort · Niort

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Les Résidentiels, Niort
Adresse
9 Rue d'Inkermann, 79000 Niort
Ville
Niort

Journées portes ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels, Niort Niort 25 et 26 septembre

Venez découvrir notre résidence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00.000+02:00

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Les Résidentiels, Niort 9 Rue d’Inkermann, 79000 Niort Niort


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