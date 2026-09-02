AGENDA · Niort
Journées portes ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels, Niort Niort
vendredi 25 septembre 2026 · Les Résidentiels, Niort · Niort
Informations pratiques
Journées portes ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels, Niort Niort 25 et 26 septembre
Venez découvrir notre résidence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00.000+02:00
1
Les Résidentiels, Niort 9 Rue d’Inkermann, 79000 Niort Niort
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Niort
- Moinet&Fils Groupe Rouvreau Exposition immersive à Niort Bâtiment Le Séchoir Port Boinot Niort 11 septembre 2026
- Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort Atelier de l’artiste Niort 15 septembre 2026
- Le musée de Niort vu par Philippe Katerine Musée Bernard d’Agesci Niort 16 septembre 2026
- Ateliers d’arts plastiques pour enfants à Niort Atelier de l’artiste Niort 16 septembre 2026
- Ouverture de la Banque de France à NIORT, Banque de France de NIORT, Niort 18 septembre 2026