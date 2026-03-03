Journées portes-ouvertes aux Résidentiels Les Résidentiels Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 27 et 28 mars

Venez découvrir notre résidence

**[PORTES OUVERTES]**

Vous cherchez un nouveau cadre de vie, rassurant, pour vous ou pour un parent ?

Les 27 et 28 mars, nous vous accueillons aux Résidentiels pour découvrir notre résidence : vous pourrez visiter les logements, rencontrer l’équipe, échanger avec des résidents et poser toutes vos questions.

Changer de lieu de vie est une étape importante. Il faut se sentir bien. En confiance.

Rencontrons-nous et parlons-en tranquillement.

Un accueil personnalisé est possible si vous le souhaitez (inscription sur le lien ci-dessous).

En savoir plus :

[https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/](https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

Les Résidentiels Saint-Brevin-les-Pins Avenue Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique



