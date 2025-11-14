Journées portes ouvertes Axel’One Campus Axel’One Campus Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T13:30:00 – 2025-11-14T17:00:00

Fin : 2025-11-14T13:30:00 – 2025-11-14T17:00:00

Axel’One Campus vous ouvre ses portes pour une immersion dans la recherche fondamentale en chimie et le recyclage des métaux rares. Venez comprendre comment les chercheurs explorent de nouvelles voies pour récupérer et valoriser ces matériaux précieux essentiels aux technologies de demain.

Au programme : visites de laboratoires, explications accessibles de nos projets de recherche et échanges avec les équipes des start-up et laboratoires académiques hébergées.

Une occasion unique pour le grand public de découvrir comment la science contribue à l’économie circulaire et à un futur plus durable.

Axel'One Campus Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la recherche fondamentale en chimie au Campus Axel’One ! Plongez dans le monde du recyclage des métaux rares et voyez comment la science invente des solutions pour un futur plus durable. innovation openday

Axel’One