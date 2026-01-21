Journées portes ouvertes Institut de Formation des Grands Lacs Biscarrosse

Journées portes ouvertes

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-28

2026-01-24 2026-02-28 2026-03-28

Journées Portes Ouvertes Institut de Formation des Grands Lacs

L’Institut de Formation des Grands Lacs (IFGL) organise ses Journées Portes Ouvertes à destination des jeunes, des adultes en reconversion et des familles souhaitant découvrir les formations proposées en apprentissage et en formation professionnelle sur le territoire du Nord des Landes.

Au programme de ces journées

– Présentation des formations et parcours proposés

– Échanges avec l’équipe pédagogique et les formateurs

– Informations sur les modalités d’inscription, l’alternance et les débouchés professionnels

– Découverte des locaux et des équipements

– Conseils personnalisés selon les projets professionnels

Formations présentées

– Section Coiffure

– Section Sport

– Section commerce .

Institut de Formation des Grands Lacs 309 Avenue Alphonse Daudet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 06 27 71 contact@ifgl-formation.com

