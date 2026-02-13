JOURNEES PORTES OUVERTES, CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE, Grigny
JOURNEES PORTES OUVERTES, CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE, Grigny samedi 7 mars 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE 23 rue des Ateliers, 91350 Grigny Grigny 91350 Essonne Île-de-France
Découverte des formations et des métiers du social et du médico-social