JOURNEES PORTES OUVERTES, CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE, Grigny

JOURNEES PORTES OUVERTES Samedi 7 mars, 10h00 CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

CENTRE DE FORMATION DE L’ESSONNE 23 rue des Ateliers, 91350 Grigny Grigny 91350 Essonne Île-de-France

Découverte des formations et des métiers du social et du médico-social