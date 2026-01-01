Journées portes ouvertes CFA BTP 36

16 Avenue Jean Patureau Francoeur Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-29

Venez découvrir le CFA BTP 36 lors des portes ouvertes. C’est l’occasion idéale pour s’informer sur l’apprentissage, poser des questions sur les formations du BTP, visiter l’établissement et rencontrer les équipes pédagogiques et administratives. Vous pourrez aussi en savoir plus sur nos formations

.

16 Avenue Jean Patureau Francoeur Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire contact36@btpcfa-cvdl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the CFA BTP 36 during our open house. It’s the ideal opportunity to find out about apprenticeships, ask questions about BTP training courses, visit the establishment and meet the teaching and administrative teams. You can also find out more about our training courses

L’événement Journées portes ouvertes CFA BTP 36 Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme