Journées portes-ouvertes chantier archéologique – Hyères site archéologique d’Olbia, Hyères

Gratuit sur réservation au : https://vhyer.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229461507835

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Des archéologues du Département du Var et de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) vous accueillent pour vous présenter les découvertes des fouilles préventives en cours, menées dans le cadre de la requalification du quartier de l’Almanarre. Vous en apprendrez plus sur l’architecture des tombes de la nécropole romaine d’Olbia.

site archéologique d'Olbia, 3204 route de l'Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L'Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025