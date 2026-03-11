Journées Portes Ouvertes Château La Fleur de Bouard Château La Fleur de Bouard Néac

Journées Portes Ouvertes Château La Fleur de Bouard

Château La Fleur de Bouard 12 Route de Bertineau Néac Gironde

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

À l’occasion de nos Journées Portes Ouvertes, nous serons ravis de vous accueillir au Château La Fleur de Bouard pour un moment convivial et gourmand au cœur du vignoble.

Pendant tout le week-end, nos vins seront proposés à la dégustation sur les deux jours, afin de vous faire découvrir ou redécouvrir toute l’expression et l’identité de nos cuvées.

Pour prolonger le plaisir, nous vous proposerons une offre de restauration sur place

• Formule à 10 € comprenant saucisse, merguez et pommes de terre

• Planches de charcuterie, huitres et desserts également disponibles

Les familles sont les bienvenues des jeux de plein air seront mis à disposition pour les enfants, afin que petits et grands puissent profiter pleinement de cette journée.

Enfin, ne manquez pas notre spectacle immersif unique au monde, installé au cœur de notre chai à barriques.

Entrée 5€ par personne .

Château La Fleur de Bouard 12 Route de Bertineau Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 25 13 contact@lafleurdebouard.com

