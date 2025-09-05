Journées portes ouvertes Château Majoureau Scea Vignobles Delong Majoureau Caudrot

Journées portes ouvertes Château Majoureau Scea Vignobles Delong Majoureau Caudrot vendredi 5 septembre 2025.

Journées portes ouvertes Château Majoureau

Scea Vignobles Delong Majoureau Majoureau Caudrot Gironde

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-07

Le château vous ouvre ses portes durant deux journées pour découvrir la propriété viticole et passé un moment convivial autour du vin. Soirée moules/frites le vendredi soir (sur réservation) accompagné d’une animation musicale Chants des Marins. Le dimanche, départ à 8 h 30 pour une marche de 5 km dans les vignes qui se terminera par une dégustation dans le chai. Le midi, grand repas fermier et musique assiette de campagne, magret/frites, fromage de brebis, raisins, café et dessert. De 10 h à 18 h petit marché de producteurs et dégustation. .

Scea Vignobles Delong Majoureau Majoureau Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 41 35 50 familledelong@hotmail.com

