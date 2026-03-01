Journées portes ouvertes chez Arom’Antique Pépinière Arom’antique Parnans
Pépinière Arom’antique 275 chemin la Ville Parnans Drôme
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-20
Au programme, de nombreuses animations autour des plantes !
Visites commentées, dégustations, promotions, food truck…
Pépinière Arom’antique 275 chemin la Ville Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 34 92 aromatique26@gmail.com
English :
A whole host of plant-related events!
Guided tours, tastings, promotions, food trucks…
