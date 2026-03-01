Journées portes ouvertes chez Arom’Antique Pépinière Arom’antique Parnans

Journées portes ouvertes chez Arom’Antique

Pépinière Arom’antique 275 chemin la Ville Parnans Drôme

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-20

Au programme, de nombreuses animations autour des plantes !

Visites commentées, dégustations, promotions, food truck…

Pépinière Arom’antique 275 chemin la Ville Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 34 92 aromatique26@gmail.com

English :

A whole host of plant-related events!

Guided tours, tastings, promotions, food trucks…

