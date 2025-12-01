Journées portes ouvertes chez Home Distillers Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac

Journées portes ouvertes chez Home Distillers

Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac Haute-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Home Distillers (artisans distillateurs de whiskies, liqueurs de verveine, rhums et autres spiritueux) vous invitent à leurs journées portes (grandes) ouvertes. Venez découvrir leur atelier de production et leur gamme de liqueurs. Restauration sur place.

Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 05 90 91 contact@homedistillers.fr

English :

Home Distillers (artisan distillers of whiskies, verbena liqueurs, rums and other spirits) invite you to their Open House. Come and discover their production workshop and their range of liqueurs. Catering on site.

German :

Home Distillers (handwerkliche Brenner von Whiskys, Eisenkrautlikören, Rum und anderen Spirituosen) laden Sie zu ihrem Tag der (großen) offenen Tür ein. Entdecken Sie ihre Produktionsstätte und ihr Likörsortiment. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Gli Home Distillers (distillatori artigianali di whisky, liquori alla verbena, rum e altri liquori) vi invitano alle loro giornate di porte aperte. Venite a scoprire il loro laboratorio di produzione e la loro gamma di liquori. Ristorazione in loco.

Espanol :

Home Distillers (destiladores artesanos de whiskies, licores de verbena, rones y otras bebidas espirituosas) le invita a sus jornadas de puertas abiertas. Venga a descubrir su taller de producción y su gama de licores. Restauración in situ.

