JOURNEES PORTES OUVERTES D817 Clarac

JOURNEES PORTES OUVERTES D817 Clarac dimanche 21 septembre 2025.

JOURNEES PORTES OUVERTES

D817 AÉRODROME DE SAINT-GAUDENS MONTRÉJEAU Clarac Haute-Garonne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Apprendre à piloter ce n’est pas qu’un rêve d’enfant

Découvrez le monde de l’aviation de tourisme ! L’occasion de réserver un vol découverte à tarif réduit ! .

D817 AÉRODROME DE SAINT-GAUDENS MONTRÉJEAU Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie aeroclub.comminges@gmail.com

English :

Learning to fly isn’t just a child’s dream

German :

Fliegen lernen ist nicht nur ein Kindertraum

Italiano :

Imparare a volare non è solo il sogno di un bambino

Espanol :

Aprender a volar no es sólo el sueño de un niño

L’événement JOURNEES PORTES OUVERTES Clarac a été mis à jour le 2025-09-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE