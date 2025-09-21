JOURNEES PORTES OUVERTES D817 Clarac
JOURNEES PORTES OUVERTES
D817 AÉRODROME DE SAINT-GAUDENS MONTRÉJEAU Clarac Haute-Garonne
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Apprendre à piloter ce n’est pas qu’un rêve d’enfant
Découvrez le monde de l’aviation de tourisme ! L’occasion de réserver un vol découverte à tarif réduit ! .
D817 AÉRODROME DE SAINT-GAUDENS MONTRÉJEAU Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie aeroclub.comminges@gmail.com
English :
Learning to fly isn’t just a child’s dream
German :
Fliegen lernen ist nicht nur ein Kindertraum
Italiano :
Imparare a volare non è solo il sogno di un bambino
Espanol :
Aprender a volar no es sólo el sueño de un niño
L'événement JOURNEES PORTES OUVERTES Clarac a été mis à jour le 2025-09-15