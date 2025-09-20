Journées Portes Ouvertes – COB de Bailly-Romainvilliers Centre Opérationnel Bus de Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers

Journées Portes Ouvertes – COB de Bailly-Romainvilliers 20 et 21 septembre Centre Opérationnel Bus de Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence. ​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d’une visite du dépôt de bus, une immersion dans les coulisses du transport, la découverte des métiers, et bien d’autres activités enrichissantes !

Rencontrez nos équipes au COB de Bailly Romainvilliers :

Le mercredi 17 septembre 2025 de 13h30 à 15h30 ou de 16h30 à 18h30

Le samedi 20 septembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Le dimanche 21 septembre de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30.

Centre Opérationnel Bus de Bailly-Romainvilliers 1 rue Saint-Jacques77700 Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qIpRtD4NEE28d0zX3t40Rsow6mEaqNZFq4LYVNZYe49UNFNLUTdWMk9WMDBLQ1JGOFkxREdHTlBKRS4u »}] – Accès BUS : lignes 2231 ou 2234 arrêt Les Marmousets + 15 minutes de marche à pied

– Navettes privées au départ de la gare de Val d’Europe 20 minutes avant le début (quai de la ligne 2292). Retour compris en gare de Val d’Europe

– Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture

Île-de-France Mobilités / Transdev Île-de-France