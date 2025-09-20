Journées Portes Ouvertes – COB de Lieusaint Centre Opérationnel Bus de Lieusaint Lieusaint

Journées Portes Ouvertes – COB de Lieusaint Samedi 20 septembre, 10h00 Centre Opérationnel Bus de Lieusaint Seine-et-Marne

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence. ​

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d’une visite du dépôt de bus, une immersion dans les coulisses du transport, la découverte des métiers, et bien d’autres activités enrichissantes !

Rencontrez nos équipes au COB de Lieusaint :

Le mercredi 17 septembre 2025 de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30

Le samedi 20 septembre de 10h à 12h.

Centre Opérationnel Bus de Lieusaint Avenue René-Cassin 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qIpRtD4NEE28d0zX3t40RqbUfTHz8LRAmj_DRsVJsNRUQ0VIWjhUUURZWDcyUlhNR1JUODIxSzZDQS4u&origin=QRCode »}] – Accès BUS : lignes 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 ou Tzen1 + 3 minutes de marche à pied

– Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.

Île-de-France Mobilités / Transdev Île-de-France