Journées Portes Ouvertes – COB de Vaux-le-Pénil Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil Vaux-le-Pénil

Journées Portes Ouvertes – COB de Vaux-le-Pénil Dimanche 21 septembre, 09h30, 11h30 Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil Seine-et-Marne

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence. ​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d’une visite du dépôt de bus, une immersion dans les coulisses du transport, la découverte des métiers, et bien d’autres activités enrichissantes !

Rencontrez nos équipes au COB de Vaux-le-Pénil le dimanche 21 septembre de 9h30 à 11h ou de 11h30 à 13h.

Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil 400 rue des Tilleuls 77000 Vaux-le-Pénil Vaux-le-Pénil 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qIpRtD4NEE28d0zX3t40Rj5wm1dvFehIkw-snUST7NxUMUw0VE43OERCV0FFOEhSNjdWRUtFMzBYQy4u&route=shorturl »}] – Accès BUS : ligne 3607 arrêt Foch Niepce + 5 minutes de marche à pied

– Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.

Île-de-France Mobilités / Transdev Île-de-France