Journées Portes Ouvertes – COB de Villepinte Centre Opérationnel Bus de Villepinte Villepinte

Journées Portes Ouvertes – COB de Villepinte Dimanche 21 septembre, 10h00 Centre Opérationnel Bus de Villepinte Seine-Saint-Denis

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence. ​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d’une visite du dépôt de bus, une immersion dans les coulisses du transport, la découverte des métiers, et bien d’autres activités enrichissantes !

Rencontrez nos équipes au Centre Opérationnel Bus de Villepinte le dimanche 21 septembre de 10h à 11h30.

Centre Opérationnel Bus de Villepinte 241 chemin du Loup 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qIpRtD4NEE28d0zX3t40RgXvGZpYZP9Mslqb_dGMG6xUQ1lFTjdSMVZQNVFVVFZDUTBaMkM4TU9XUy4u&route=shorturl »}] Accès BUS : lignes 1, 619 et T’bus 1, arrêt « Central Parc »

Île-de-France Mobilités / Transdev Île-de-France