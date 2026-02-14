Journées portes ouvertes, Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

Journées portes ouvertes Samedi 28 février, 09h00 Conservatoire de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Samedi 28 février, le Conservatoire de Bordeaux organise sa journée portes ouvertes de 9h à 13h !

Ce rendez-vous donnera l’opportunité à toutes les personnes intéressées de découvrir la variété des disciplines enseignées au conservatoire (musique, danse, théâtre), et de rencontrer l’équipe pédagogique et administrative pour se renseigner sur les cursus, le fonctionnement de l’établissement et les modalités d’admission.

Chant lyrique ou choral, théâtre, danse classique, contemporaine, jazz ou hip-hop, instruments à cordes, à vent, anciens ou polyphoniques, musiques actuelles, jazz, création, composition, orchestres, musique de chambre, formation musicale…

Les propositions du conservatoire sont nombreuses et adaptées à chaque âge et chaque envie !

Des cours ouverts au public seront proposés tout au long de la matinée pour mieux se plonger au cœur de la vie de l’établissement.

Seront également organisées des réunions d’information dédiées aux parcours à horaires aménagés en primaire, collège et lycée, pour permettre aux élèves et leurs parents d’envisager une scolarité combinée avec la pratique artistique dans les établissements partenaires à Bordeaux : école André Meunier, école Francin (ouverture du dispositif en septembre 2026), collèges Aliénor d’Aquitaine et Jacques Ellul, lycées Nicolas Brémontier, Gustave Eiffel, Camille Jullian et François Mauriac.

Conservatoire de Bordeaux 22 Quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’offre du conservatoire et rencontrez les équipes ! conservatoire jeunesse

© Richard Nourry