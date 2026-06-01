Journées portes ouvertes dans le site de l’âge du bronze du Cerro del Tío Pimentón (Jumilla, Murcie), Jumilla, Jumilla

Journées portes ouvertes dans le site de l’âge du bronze du Cerro del Tío Pimentón (Jumilla, Murcie) Dimanche 14 juin, 10h00 Jumilla Altiplano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Journées portes ouvertes dans le gisement de l’âge du bronze du Cerro del Tío Pimentón (Jumilla). Un déjeuner typique de l’âge du bronze sera servi à la fin.

Organisation : Musée archéologique de Jumilla et INAPH

Activité gratuite, sans inscription préalable.

Départ : Depuis le parking de la piscine municipale couverte de Jumilla, au

côté du CIFEA

Heure : 10 h. 14 juin

Jumilla C. Ing. de la Cierva, 1, 30520 Jumilla, Murcia Jumilla 30520 La Estacada Altiplano Región de Murcia +34 968 75 73 79 https://www.turismoregiondemurcia.es/es/museo/museo-arqueologico-municipal-jeronimo-molina-15/

JEA

© Javier Jover