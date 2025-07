Journées portes ouvertes Danses en Cap Sizun Plouhinec

Journées portes ouvertes Danses en Cap Sizun Plouhinec mardi 16 septembre 2025.

Journées portes ouvertes Danses en Cap Sizun

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:30:00

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:30:00

Date(s) :

2025-09-16

Danses en ligne mardis 16 et 23 septembre 2025

Danses en couple initiés 17 et 24 septembre 2025

Danses en couple débutants 19 et 26 septembre 2025

Sans réservation. .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 63 03 41 91

