Journées portes ouvertes Danses latines Salle des Associations Les Fourgs mercredi 10 septembre 2025.

Salle des Associations 12 Grande Rue Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-10 17:00:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

2025-09-10 2025-09-11 2025-09-13

En couple, en solo, rejoignez-nous pour apprendre les danses latines bachata, salsa ou kizomba.

Tarif préférentiel pour toute adhésion annuelle lors de ces évènements. .

Salle des Associations 12 Grande Rue Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 65 66 19 vueltaymarca@gmail.com

