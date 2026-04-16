journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande

journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen)

Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande 602 chemin Eole Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Les journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) se dérouleront du samedi 23 au lundi 25 mai.

Venez nombreux découvrir nos activités! .

Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande 602 chemin Eole Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 16 36 60 info@aeroclubfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen)

L’événement journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen