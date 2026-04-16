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journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande

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journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande samedi 23 mai 2026.

Lieu : Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande

Adresse : 602 chemin Eole

Ville : 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Sainte-Foy-la-Grande

journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen)

Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande 602 chemin Eole Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Les journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) se dérouleront du samedi 23 au lundi 25 mai.
Venez nombreux découvrir nos activités!   .

Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande 602 chemin Eole Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 16 36 60  info@aeroclubfoyen.fr

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English : journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen)

L’événement journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen

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