journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande
journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande samedi 23 mai 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen)
Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande 602 chemin Eole Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Les journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) se dérouleront du samedi 23 au lundi 25 mai.
Venez nombreux découvrir nos activités! .
Aérodrome de Sainte-Foy-La-Grande 602 chemin Eole Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 16 36 60 info@aeroclubfoyen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen)
L’événement journées portes ouvertes de l’aéroclub de Ste-Foy (le Cercle Aéronautique Foyen) Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen
À voir aussi à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)
- Quête d’aventurier Cybernouilles Sainte-Foy-la-Grande 25 avril 2026
- Concert de l’ensemble vocal féminin Aliénor Temple Sainte-Foy-la-Grande 25 avril 2026
- Faites le printemps Sainte-Foy-la-Grande 26 avril 2026
- Ateliers partagés Parents-Enfants Maison de la Petite Enfance Sainte-Foy-la-Grande 29 avril 2026
- « Sur les pistes de Robin » la Dordogne à Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde 1 mai 2026