Journées portes ouvertes de l’aéroclub Périgny
Journées portes ouvertes de l’aéroclub Périgny samedi 17 mai 2025.
Journées portes ouvertes de l’aéroclub
Aérodrome Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-05-17 09:00:00
fin : 2025-05-18 17:00:00
Date(s) :
2025-05-17 2025-09-13
Visite détaillée, vols découvertes, amphi-cabine (découverte d’un cockpit), démonstration d’aéromodélisme. Exposition modèle réduit. Possibilité d’apporter son pique nique
.
Aérodrome Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 45 96 04 contact@acpla.fr
English : Aeroclub Open Day
Discovery flights, exhibition. Scale model exhibition. Possibility to bring your own picnic
German :
Ausführliche Besichtigung, Schnupperflüge, Amphi-Kabine (Entdeckung eines Cockpits), Vorführung von Modellflugzeugen. Ausstellung von Modellflugzeugen. Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen
Italiano :
Visita dettagliata, voli di scoperta, cabina anfibia (scoperta della cabina di pilotaggio), dimostrazione di aeromodellismo. Esposizione di aeromodelli. Portate il vostro picnic
Espanol :
Visita detallada, vuelos de descubrimiento, cabina anfibia (descubrimiento de la cabina), demostración de aeromodelismo. Exposición de aeromodelismo. Traiga su propio picnic
L’événement Journées portes ouvertes de l’aéroclub Périgny a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse