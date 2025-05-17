Journées portes ouvertes de l’aéroclub Périgny

Journées portes ouvertes de l’aéroclub Périgny samedi 17 mai 2025.

Journées portes ouvertes de l’aéroclub

Aérodrome Périgny Allier

Tarif : – –

Date :
Début : Samedi 2025-05-17 09:00:00
fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :
2025-05-17 2025-09-13

Visite détaillée, vols découvertes, amphi-cabine (découverte d’un cockpit), démonstration d’aéromodélisme. Exposition modèle réduit. Possibilité d’apporter son pique nique
Aérodrome Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 45 96 04  contact@acpla.fr

English : Aeroclub Open Day

Discovery flights, exhibition. Scale model exhibition. Possibility to bring your own picnic

German :

Ausführliche Besichtigung, Schnupperflüge, Amphi-Kabine (Entdeckung eines Cockpits), Vorführung von Modellflugzeugen. Ausstellung von Modellflugzeugen. Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen

Italiano :

Visita dettagliata, voli di scoperta, cabina anfibia (scoperta della cabina di pilotaggio), dimostrazione di aeromodellismo. Esposizione di aeromodelli. Portate il vostro picnic

Espanol :

Visita detallada, vuelos de descubrimiento, cabina anfibia (descubrimiento de la cabina), demostración de aeromodelismo. Exposición de aeromodelismo. Traiga su propio picnic

L’événement Journées portes ouvertes de l’aéroclub Périgny a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse