JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’AÉROCLUB – Portiragnes, 17 mai 2025 07:00, Portiragnes.

Hérault

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’AÉROCLUB RD612 Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Portes ouvertes de l’aéroclub pour les curieux de l’aviation. Stands. Vols découvertes et vols d’initiation proposés.

Profitez de ces journées portes ouvertes pour découvrir l’aéroclub, ses installations, ses avions et atelier de construction.

Durant ces 2 jours, vous pourrez également vous initier au pilotage avec un instructeur ou faire une balade en avion de 30 minutes avec un pilote qualifié.

Sans oublier les stands d’exposants tels que les aéromodélistes LES KAMIKAZES AGATHOIS, des constructeurs d’avions, des avions anciens, du collège de Narbonne pour le Brevet d’Initiation Aéronautique et le stand de l’aéroclub..

Vols découvertes 60€/personne. Vols d’initiation en ULM ou en avion sur réservation. .

RD612

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 7 83 27 88 80

English : JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’AÉROCLUB

Open house at the flying club for anyone interested in aviation. Stands. Discovery flights and introductory flights available.

German : JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’AÉROCLUB

Tag der offenen Tür des Aeroclubs für alle, die neugierig auf die Luftfahrt sind. Stände. Entdeckungsflüge und Schnupperflüge werden angeboten.

Italiano :

Apertura del club di volo per tutti coloro che sono interessati all’aviazione. Stand. Sono disponibili voli di scoperta e voli introduttivi.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el club de vuelo para todos los interesados en la aviación. Stands. Vuelos de descubrimiento y vuelos de iniciación disponibles.

