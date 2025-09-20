JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE ET DU JARDIN DES BEAUX ARTS Sète

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE ET DU JARDIN DES BEAUX ARTS Sète samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE ET DU JARDIN DES BEAUX ARTS

17 rue Louis Ramond Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le bâtiment restauré, le jardin, les expositions…

DE BEAUX POINTS DE VUEÀ l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine,venez découvrirle bâtiment restauré,le jardin, les expositions mais aussi Le cabinet de curiosité des anciens étudiants 1975/2015Une demeure au destin artistique, photographiesLa Show-room des ateliers beaux-arts, sélection 2024/2025Retour aux beaux-arts, Carnet de chantier de TopolinoEntrée libre visites libres tout public .

17 rue Louis Ramond Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 10

English :

For the 42nd European Heritage Days, come and discover the restored building, the garden, the exhibitions…

German :

Anlässlich der 42. Europäischen Tage des Denkmals entdecken Sie das restaurierte Gebäude, den Garten, die Ausstellungen…

Italiano :

In occasione delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire l’edificio restaurato, il giardino, le mostre…

Espanol :

Con motivo de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el edificio restaurado, el jardín, las exposiciones…

L’événement JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE ET DU JARDIN DES BEAUX ARTS Sète a été mis à jour le 2025-09-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE