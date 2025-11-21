Journées Portes Ouvertes de l’Industrie Territoire d’Industrie Roannais-Forez Roanne

Journées Portes Ouvertes de l’Industrie Vendredi 21 novembre, 08h00 Territoire d’Industrie Roannais-Forez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T17:30:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T17:30:00

Un Territoire d’Industrie à Découvrir

Le Roannais Forez est un bassin industriel dynamique, porteur d’innovations et de savoirfaire reconnus avec la présence de plus 520 établissements industriels employeurs.

L’organisation des journées portes ouvertes pour la deuxième année consécutive du 17 au 28 novembre 2025 à l’échelle des Communautés de Communes Charlieu Belmont, Entre Loire et Rhône, Forez-Est et Roannais Agglomération est l’occasion de mettre en lumière les filières industrielles dominantes du territoire (agroalimentaire, textile, mécanique, métallurgie, automobile et services aux entreprises) tout en valorisant les métiers et les parcours professionnels qui y sont associés.

Une Mobilisation Collective pour les Talents de Demain

Cet événement est le fruit d’une collaboration étroite avec les entreprises industrielles et les acteurs locaux de l’emploi et de la formation.

Notre objectif : Créer des vocations, faciliter les recrutements et renforcer l’attractivité du territoire.

Plus de 40 entreprises industrielles se sont mobilisées pour ouvrir leurs portes en proposant plus de 300 créneaux d’ouverture.

Découvrir les Coulisses de l’Industrie

Ces journées permettent de :

• Montrer la diversité des métiers, des postes techniques aux fonctions supports.

• Souligner les opportunités de formation et d’évolution dans un secteur en constante adaptation.

Que vous soyez scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou travailleurs handicapés, cet événement est une porte d’entrée vers des carrières souvent méconnues.

Nous vous souhaitons de très belles visites et espérons que cette immersion vous donnera envie de rejoindre l’aventure industrielle du Roannais Forez !

Territoire d'Industrie Roannais-Forez 63 rue Jean Jaurès – 42300 Roanne

