Journées Portes ouvertes de l’IUT de Tarbes TARBES Tarbes

Journées Portes ouvertes de l'IUT de Tarbes

TARBES 1 rue Lautréamont Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30

Les étudiants et enseignants de l’IUT de TARBES sont heureux de vous accueillir à l’occasion des journées portes ouvertes vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 17h.

Au programme

– Visite des locaux

– Rencontre avec les enseignants et les étudiants

– Présentation des formations

– Présentation des travaux des étudiants

– Atelier conseil CV et techniques de recherche d’emploi

– Info sur l’entrepreneuriat étudiant

– Café des parents

.

TARBES 1 rue Lautréamont Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 64 59 service.communication@iut-tarbes.fr

English :

Students and teachers from TARBES IUT will be delighted to welcome you to our open days on Friday from 2pm to 5pm and Saturday from 9am to 5pm.

On the program:

– Visit the premises

– Meeting with teachers and students

– Presentation of courses

– Presentation of student work

– CV advice workshop and job search techniques

– Information on student entrepreneurship

– Parents’ café

