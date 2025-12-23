Journées portes ouvertes de l’université Marie et Louis Pasteur Site de Vesoul Université Marie et Louis Pasteur Vaivre-et-Montoille

Journées portes ouvertes de l’université Marie et Louis Pasteur Site de Vesoul

Université Marie et Louis Pasteur Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

L’Université Marie et Louis Pasteur (anciennement Université de Franche-Comté) ouvre ses portes !

Rendez-vous le 24 janvier 2026 à Vesoul pour découvrir les formations proposées à l’IUT Besançon-Vesoul et à Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ). .

ose@umlp.fr

