Journées Portes Ouvertes de l'usine de Pantoufle Vatan vendredi 10 octobre 2025.

Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-10

La Pantoufle du Berry vous ouvre les portes de son usine pour ces trois jours.

Venez découvrir les ateliers, le show rom, apprenez-en plus sur la fabrication de pantoufles.

Un marché artisanal est mis en place et une tombola est organisée aussi. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 83 03

English :

La Pantoufle du Berry opens the doors of its factory for these three days.

German :

La Pantoufle du Berry öffnet Ihnen für diese drei Tage die Türen seiner Fabrik.

Italiano :

La Pantoufle du Berry apre le porte della sua fabbrica per questi tre giorni.

Espanol :

La Pantoufle du Berry abre las puertas de su fábrica durante estos tres días.

L'événement a été mis à jour le 2025-10-01