Journées Portes Ouvertes de l’usine de Pantoufle Vatan vendredi 10 octobre 2025.
Vatan Indre
Début : Vendredi 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-10
La Pantoufle du Berry vous ouvre les portes de son usine pour ces trois jours.
Venez découvrir les ateliers, le show rom, apprenez-en plus sur la fabrication de pantoufles.
Un marché artisanal est mis en place et une tombola est organisée aussi. .
Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 83 03
English :
La Pantoufle du Berry opens the doors of its factory for these three days.
German :
La Pantoufle du Berry öffnet Ihnen für diese drei Tage die Türen seiner Fabrik.
Italiano :
La Pantoufle du Berry apre le porte della sua fabbrica per questi tre giorni.
Espanol :
La Pantoufle du Berry abre las puertas de su fábrica durante estos tres días.
