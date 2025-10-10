Journées Portes Ouvertes de l’usine de Pantoufle Vatan

Journées Portes Ouvertes de l’usine de Pantoufle Vatan vendredi 10 octobre 2025.

Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :
2025-10-10

La Pantoufle du Berry vous ouvre les portes de son usine pour ces trois jours.
Venez découvrir les ateliers, le show rom, apprenez-en plus sur la fabrication de pantoufles.
Un marché artisanal est mis en place et une tombola est organisée aussi.   .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 83 03 

English :

La Pantoufle du Berry opens the doors of its factory for these three days.

German :

La Pantoufle du Berry öffnet Ihnen für diese drei Tage die Türen seiner Fabrik.

Italiano :

La Pantoufle du Berry apre le porte della sua fabbrica per questi tre giorni.

Espanol :

La Pantoufle du Berry abre las puertas de su fábrica durante estos tres días.

L’événement Journées Portes Ouvertes de l’usine de Pantoufle Vatan a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Champs d’Amour