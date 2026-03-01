Journées Portes Ouvertes d’Enedis en Picardie Amiens

Journées Portes Ouvertes d’Enedis en Picardie

15 Rue Bruno d’Agay Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Vous êtes à la recherche d’une alternance ? D’un stage ? D’un CDI ? En réflexion sur votre parcours professionnel ? Vous souhaitez découvrir les métiers de la distribution d’électricité ? Enedis vous ouvre les portes de ses sites d’Amiens, de Beauvais et de Saint Quentin.

Au programme stands de présentation des métiers, découverte des offres d’emploi, échanges avec des recruteurs…

Vendredi 20 mars 2026 de 9h à 17h (1 créneau toutes les 2h)

15 rue Bruno d’Agay 80000 Amiens

Samedi 21 mars 2026 de 9h à 13h (1 créneau toutes les 2h)

15 rue Bruno d’Agay 80000 Amiens

Pour participer, inscrivez-vous en scannant le QR Code ou en cliquant sur le lien suivant Journées Portes Ouvertes 2026 d’Enedis en Picardie Inscrivez vous pour participer ! Remplir le formulaire

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter pic-communication@enedis.fr

Découvrez nos offres dès à présent ▶️ https://www.enedis.fr/emploi

Ensemble, connectons les talents d’aujourd’hui aux métiers de demain.

Vous êtes à la recherche d’une alternance ? D’un stage ? D’un CDI ? En réflexion sur votre parcours professionnel ? Vous souhaitez découvrir les métiers de la distribution d’électricité ? Enedis vous ouvre les portes de ses sites d’Amiens, de Beauvais et de Saint Quentin.

Au programme stands de présentation des métiers, découverte des offres d’emploi, échanges avec des recruteurs…

Vendredi 20 mars 2026 de 9h à 17h (1 créneau toutes les 2h)

15 rue Bruno d’Agay 80000 Amiens

Samedi 21 mars 2026 de 9h à 13h (1 créneau toutes les 2h)

15 rue Bruno d’Agay 80000 Amiens

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15 Rue Bruno d’Agay Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 9 70 83 19 70 pic-communication@enedis.fr

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English :

Are you looking for a work-study program? An internship? A permanent contract? Thinking about your career path? Would you like to find out more about electricity distribution? Enedis welcomes you to its sites in Amiens, Beauvais and Saint Quentin.

On the program: job presentation stands, job offers, discussions with recruiters?

? Friday March 20, 2026 from 9am to 5pm (1 slot every 2 hours)

? 15 rue Bruno d?Agay 80000 Amiens

? Saturday March 21, 2026 from 9am to 1pm (1 slot every 2 hours)

? 15 rue Bruno d?Agay 80000 Amiens

To take part, register by scanning the QR Code or by clicking on the following link ?2026 Enedis Open Days in Picardy: Register to take part! ? Fill in the form

For further information, please contact pic-communication@enedis.fr

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Together, let?s connect today?s talents to tomorrow?s jobs.

L’événement Journées Portes Ouvertes d’Enedis en Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS