Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Atelier Anecdotes Pinsac

Lieu-dit Gabalès Pinsac Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Christine Anecdotes membres des Ateliers d’arts de France raconte des histoires en sculptant un squelette de fin grillage ou de carton qu’elle habille ensuite de multiples couches de papier ( de soie, de crépon, canson, calque, d’emballages ) texturées, collées une à une au pinceau puis patinées. Sa technique très personnelle se distingue de celle du papier. Centaines de petites plumes patiemment ciselées puis assemblées frémissant à la moindre brise, cumul de morceaux déchirés dessinant une écorce plus vraie que nature. Rien ne l’arrête dans sa recherche du réalisme teinté d’humour et de poésie

Humains, animaux, masques, trompe-l’œil alimentaires ou végétaux sortent ainsi de son atelier pour être adoptés par des particuliers, mis en scène dans des vitrines commerciales, des restaurants, des entreprises. Elle réalise également des commandes pour des spectacles, des stands d’exposition ou encore animer la scénographie d’exposition, d’installations publiques et apporter de la vie à des reconstitutions historiques

Démonstration sur place .

Lieu-dit Gabalès Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 6 60 88 24 26

English :

Paper sculptor and scenographer

Christine Anecdotes a member of Ateliers d’arts de France tells stories by sculpting a skeleton of fine wire mesh or cardboard, which she then dresses with multiple layers of textured paper (silk, crepe, canson, tracing paper, packaging), glued one by one with a brush, then given a patina

German :

Papierbildhauerin und Bühnenbildnerin

Christine Anecdotes Mitglied der Ateliers d’arts de France erzählt Geschichten, indem sie ein Skelett aus feinem Drahtgeflecht oder Karton schnitzt, das sie anschließend mit mehreren Schichten strukturiertem Papier (Seide, Krepp, Canson, Pauspapier, Verpackungspapier) auskleidet, das sie einzeln mit einem Pinsel aufklebt und dann patiniert

Italiano :

Scultrice e scenografa di carta

Christine Anecdotes membro degli Ateliers d’arts de France racconta storie scolpendo uno scheletro di rete metallica sottile o di cartone, che poi riveste con molteplici strati di carta strutturata (seta, crêpe, canson, carta da lucido, imballaggi), incollati uno a uno con un pennello e poi patinati

Espanol :

Escultora de papel y escenógrafa

Christine Anecdotes -miembro de los Ateliers d’arts de France- cuenta historias esculpiendo un esqueleto de fina malla metálica o cartón, que luego viste con múltiples capas de papel texturado (seda, crepé, canson, papel de calco, embalajes), pegadas una a una con un pincel y luego patinadas

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Atelier Anecdotes Pinsac a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne