Informations pratiques

Gramat

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes – Clément Nadine

Parking Restaurant « Les P’tits Virolos » 14 Avenue Georges Pompidou Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Clément Nadine – Peinture sur toile :

"Et la force de la Nature ? Toujours plus puissante… Qui sommes-nous dans l’univers ? Petits insectes pris dans l’élan naturel ! Du végétal… Du vent… De l’eau… Du feu… La nature sera toujours plus forte, elle est notre fondement. Elle est notre avenir. Nous devons en prendre soin, alors, elle nous le rendra ou nous balaiera … Il nous faut jouer avec Notre Nature … Être dans Notre environnement, une question d’actualité. D’un univers poétique à notre disposition, Qu’en faisons-nous ?

Qui suis-je ?

Architecte pendant 30 ans, puis professeure de yoga… Du construit au vivant. Les forces en présence constituent notre monde. Le corps en mouvement bien sûr… Militante de l’animation, de l’art de bouger. Le mouvement est libérateur, et synonyme de vie. Représenter cette énergie, Un vrai sujet qui me travaille. Encres noires ou de couleur appliquées directement au pinceau, toiles de lin, de chanvre, ou de coton. A la manière des Kakémonos japonais, ni stables, ni cadrées, Les toiles bougent avec le vent."

Démonstration : Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique."

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Parking Restaurant « Les P’tits Virolos » 14 Avenue Georges Pompidou Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 17 09 09 78

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes – Clément Nadine Gramat a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne