Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup Caminade Terrain de foot Bétaille

Informations pratiques

Bétaille

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup

Caminade Terrain de foot 274 route de Lavergne Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Guignard Simone Peinture

Tél 06 17 09 09 78

Site https://www.guignard-peintures.fr/

Facebook simone guignard

Sur la terre lotoise, à Thégra, se dessine un parcours à l’image de la vie.

Un chemin de détours, de persévérance, de coulures et de couleurs.

On y fait et défait sans cesse, sans jamais vraiment conclure.

Au fil des saisons, la métamorphose opère.

Des chrysanthèmes d’hier au printemps retrouvé,

la nature nourrit et relance mon imagination.

Dans l’atelier, tout s’anime pinceaux, matières, gestes.

Un univers simple, vivant, guidé par l’élan de peindre.

À Caminade, ma recherche reste en mouvement,

ouverte aux rencontres et au partage.

Entre réel et imaginaire, je peins comme cela vient,

avec du hasard… et une part d’inachevé.

Démonstration Entretien, collation, peut partager une étude à partir d'écorce d'arbre

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Caminade Terrain de foot 274 route de Lavergne Bétaille 46500 Lot Occitanie +33 6 17 09 09 78

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Crepin-Leblond JLoup Bétaille a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne