Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Guy Verrier Baladou

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Guy Verrier Baladou samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Guy Verrier

463 Route des Landes Baladou Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Peintre autodidacte je pratique l’aquarelle et l’acrylique.

Mon atelier se situe dans mon grenier que j’ai aménagé pour ma pratique artistique.

Selon mon humeur je passe d’une technique à l’autre et cela me permet d’explorer des approches différentes.

463 Route des Landes Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 01 73 88 15

English :

A self-taught painter, I use watercolors and acrylics.

My studio is in my attic, which I’ve converted for my artistic practice.

Depending on my mood, I switch from one technique to another, allowing me to explore different approaches.

German :

Als autodidaktische Malerin verwende ich Aquarell- und Acrylfarben.

Mein Atelier befindet sich auf meinem Dachboden, den ich für meine künstlerische Praxis eingerichtet habe.

Je nach Laune wechsle ich von einer Technik zur anderen, was mir ermöglicht, verschiedene Ansätze zu erforschen.

Italiano :

Sono una pittrice autodidatta che utilizza acquerelli e acrilici.

Il mio studio si trova nella mia mansarda, che ho trasformato per la mia pratica artistica.

A seconda del mio stato d’animo, passo da una tecnica all’altra, il che mi permette di esplorare approcci diversi.

Espanol :

Soy un pintor autodidacta que utiliza acuarelas y acrílicos.

Mi estudio está en mi ático, que he reconvertido para mi práctica artística.

Según mi estado de ánimo, paso de una técnica a otra, lo que me permite explorar distintos enfoques.

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Guy Verrier Baladou a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne