Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Jean-Michel Ribeyrolles Saint-Paul-de-Vern samedi 11 octobre 2025.

115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

C’est tout au bout d’un chemin, niché dans un écrin de verdure que vous découvrirez mon atelier. Le bois, le métal se côtoient et se mêlent, vous pourrez toucher, sentir… Là, une sculpture en cours, un peu plus loin une œuvre finie et entre la magie du feu. Alors, à bientôt…. .

115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern 46400 Lot Occitanie

English :

It’s at the end of a path, nestled in a green setting, that you’ll discover my workshop

German :

Ganz am Ende eines Weges, eingebettet in eine grüne Oase, werden Sie mein Atelier entdecken

Italiano :

Alla fine di un sentiero, immerso nel verde, scoprirete il mio studio

Espanol :

Al final de un camino, enclavado en un entorno verde, descubrirá mi estudio

