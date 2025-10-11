Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Joël Sternenberg Alvignac
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Joël Sternenberg Alvignac samedi 11 octobre 2025.
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Joël Sternenberg
559 route de Coustalou Alvignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Mon atelier se trouve au sous sol de mon domicile
Mon atelier se trouve au sous sol de mon domicile. J’ai commence mon activité depuis maintenant plus de 8 années. Je laisse mon imagination (débordante) s’exprimer dans la mesure du possible, tant sur les meubles en carton et surtout des personnes donc beaucoup sont issus de l’imaginaire, je me fait surtout plaisir.
Démonstration de la pratique .
559 route de Coustalou Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 33 30 39 77
English :
My workshop is located in the basement of my home
German :
Mein Atelier befindet sich im Untergeschoss meines Hauses
Italiano :
Il mio laboratorio si trova nel seminterrato di casa mia
Espanol :
Mi taller está en el sótano de mi casa
L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Joël Sternenberg Alvignac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Dordogne