Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Joël Sternenberg Alvignac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Joël Sternenberg

559 route de Coustalou Alvignac Lot

2025-10-11

Mon atelier se trouve au sous sol de mon domicile. J’ai commence mon activité depuis maintenant plus de 8 années. Je laisse mon imagination (débordante) s’exprimer dans la mesure du possible, tant sur les meubles en carton et surtout des personnes donc beaucoup sont issus de l’imaginaire, je me fait surtout plaisir.

English :

My workshop is located in the basement of my home

German :

Mein Atelier befindet sich im Untergeschoss meines Hauses

Italiano :

Il mio laboratorio si trova nel seminterrato di casa mia

Espanol :

Mi taller está en el sótano de mi casa

